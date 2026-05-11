Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Beaufort-en-Anjou
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Beaufort-en-Anjou samedi 19 septembre 2026.
Beaufort-en-Anjou
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
Châteaux, manoirs, musées, églises, lieux d’exception ouvriront leurs portes et vous proposeront des animations.
Venez découvrir le patrimoine de l’Anjou Vert !
Programme à venir .
Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days in Anjou Vert
L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
À voir aussi à Beaufort-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Lecture à Voix Haute à Beaufort-en-Vallée Médiathèque Beaufort-en-Anjou 19 mai 2026
- Coups de coeur des lecteurs à Beaufort-en-Vallée Bibliothèque Beaufort-en-Anjou 23 mai 2026
- Visite à la lampe torche des collections, Musée Joseph-Denais, Beaufort-en-Anjou 23 mai 2026
- Nuit Européenne des Musées à Beaufort-en-Vallée Musée Joseph Denais Beaufort-en-Anjou 23 mai 2026
- Au Théâtre ce soir En Terrasse à Beaufort-en-Valléee Médiathèque Beaufort-en-Anjou 30 mai 2026