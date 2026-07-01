SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage du site de Saumur, Gare de Saumur, Beaufort-en-Anjou

Informations pratiques

SNCF RÉSEAU : Découvrez le poste d’aiguillage du site de Saumur Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Gare de Saumur Maine-et-Loire

Inscription sur https://affluences.com/ dès le 3/09/2026. Programme complet des JEP SNCF sur patrimoine.sncf.com. Chaussures fermées obligatoires. Dès 5 ans, sans poussette. Déconseillé si difficultés à marcher.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le poste d’aiguillage de Saumur vous ouvre exceptionnellement ses portes.

Rencontrez les aiguilleurs du rail, ces professionnels passionnés qui assurent chaque jour la circulation des trains en toute sécurité.

Au programme :

Présentation du métier d’aiguilleur

Découverte des installations techniques

Échanges avec les agents SNCF Réseau

Une immersion unique au cœur des infrastructures ferroviaires !

Gare de Saumur 2 bis Avenue d’Angers 49400 Saumur Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Vallée Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://patrimoine.sncf.com/ »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le poste d’aiguillage de Saumur vous ouvre exceptionnellement ses portes.

© EIC Bretagne Pays de la Loire