Stage ados et adultes avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou
Stage ados et adultes avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou vendredi 28 août 2026.
Beaufort-en-Anjou
Stage ados et adultes avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Stage ados et adultes avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée
Elisa Fache vous accompagne lors de deux demi-journées avec un atelier mêlant réflexion et écriture autour du rituel et de l’objet. Une plongée immédiate dans la démarche artistique de la plasticienne et un rendez-vous Sur réservation, dans l’après midi, horaires à définir. .
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
Teenagers and adults workshop with Elisa Fache in Beaufort-en-Vallée
L’événement Stage ados et adultes avec Elisa Fache à Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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