Journées Européenne du Patrimoine au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou
Journées Européenne du Patrimoine au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou samedi 19 septembre 2026.
Beaufort-en-Anjou
Journées Européenne du Patrimoine au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européenne du Patrimoine au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée
Que vous soyez férus d’histoire et d’archéologie ou amateur d’art contemporain, cette saison le musée Joseph-Denais vous présente l’exposition Archéologies. Une plongée dans les collections récoltées par Joseph Denais au fil des années et sur sa passion pour l’archéologie, mis en regard avec les œuvres mystérieuses d’Elisa Fache. .
Beaufort en Vallée 5 Place Notre Dame Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 80 26 87 info@3museesinsolitesenanjou.com
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English :
European Heritage Days at the Joseph Denais Museum in Beaufort en Vallée
L’événement Journées Européenne du Patrimoine au musée Joseph Denais à Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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