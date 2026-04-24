Atelier de formation au tissage à Beaufort-en-Anjou La touche bruneau Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou

Atelier de formation au tissage à Beaufort-en-Anjou

La touche bruneau 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 90 – 90 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-17 18:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Atelier Tissez votre tapis lirette à Beaufort-en-Anjou

• Découverte du métier à tisser découvrez le fonctionnement d’un métier à tisser manuel à manettes et à 4 cadres. La chaîne, préalablement montée par les artisanes, vous permet d’entrer directement dans la pratique.

• Choix des matières et des couleurs sélectionnez vos fils parmi une large gamme de couleurs et de textures, composée à 90 % de matières issues de ressourceries, dans une démarche écologique et responsable.

• Apprentissage des gestes du tissage apprenez à manier les navettes et les cadres du métier à tisser. Pas à pas, réalisez un lé de tissu en expérimentant différents points et rythmes de tissage.

• Création le lé de tissu réalisé peut devenir, selon votre dextérité et vos envies, un panneau mural, un snood, une housse de coussin ou un sac (sans couture réalisée en atelier).

Un temps d’échange clôt l’atelier autour des techniques et des possibilités offertes par le tissage. Vous repartiez de l’atelier avec votre lé de tissu, prêt à donner vie à vos projets créatifs !

Montage de la chaine, tissage, mise en forme. Fournitures comprises.

90 euros. 1 place disponible par atelier. Atelier de 4h30.

Sur réservation 06 30 98 03 91 ou contact@patincouffin-etc.fr .

La touche bruneau 108, rue de la Fourcelle Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@patincouffin-etc.fr

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English :

Tissez votre tapis lirette workshop in Beaufort-en-Anjou

L’événement Atelier de formation au tissage à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de tourisme de l’Anjou Vert