Ciné Party à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
Ciné Party à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou vendredi 3 juillet 2026.
Beaufort-en-Anjou
Ciné Party à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Ciné Party à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Pour célébrer le début des grandes vacances, la médiathèque vous invite à une soirée cinéma ! Rendez-vous à 20h pour découvrir une projection surprise le popcorn est offert !
Dans le cadre de la 12ème édition de Partir en livre.
Enfants à partir de 6 ans
Sur réservation dans la limite des places disponibles sur le site de la médiathèque, au 02 41 79 74 11 ou à bibliotheque@beaufortenanjou.fr .
Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Ciné Party at the Beaufort-en-Anjou multimedia library
L’événement Ciné Party à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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