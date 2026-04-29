Beaufort-en-Anjou

Ciné Party à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Ciné Party à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Pour célébrer le début des grandes vacances, la médiathèque vous invite à une soirée cinéma ! Rendez-vous à 20h pour découvrir une projection surprise le popcorn est offert !

Dans le cadre de la 12ème édition de Partir en livre.

Enfants à partir de 6 ans

Sur réservation dans la limite des places disponibles sur le site de la médiathèque, au 02 41 79 74 11 ou à bibliotheque@beaufortenanjou.fr .

Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Ciné Party at the Beaufort-en-Anjou multimedia library

L’événement Ciné Party à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de l’Anjou Vert