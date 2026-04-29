Ciné goûter atelier à Beaufort en Anjou Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
Ciné goûter atelier à Beaufort en Anjou Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou mercredi 8 juillet 2026.
Beaufort-en-Anjou
Ciné goûter atelier à Beaufort en Anjou
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 16:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Ciné Goûter Atelier C’EST LES VACANCES ! à Beaufort-en-Vallée
À la médiathèque, les histoires prennent vie sur grand écran ! À chaque période de vacances scolaires, les enfants sont invités à découvrir une sélection de courts métrages issus des collections de la médiathèque. La séance se prolonge autour d’un goûter et d’un atelier créatif – les enfants repartent avec leur bricolage !
Enfants à partir de 4 ans
Sur réservation dans la limite des places disponibles sur le site de la médiathèque, au 02 41 79 74 11 ou à bibliotheque@beaufortenanjou.fr .
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Ciné Goûter Workshop: IT’S THE HOLIDAYS! at Beaufort-en-Vallée
L’événement Ciné goûter atelier à Beaufort en Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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