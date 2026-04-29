Beaufort-en-Anjou

À fond les manettes ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-18

À fond les manettes ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou

Venez tester une toute nouvelle console et profiter d’une sélection de jeux vidéo pour tous. Que vous soyez simple curieux ou gamer en herbe, la médiathèque met à votre disposition durant tout l’été une Switch 2 pour des moments de jeu et de découverte. Aventure, sport, stratégie, détente… Il y en aura pour tous les goûts ! Seul, entre amis ou en famille, profitez d’un espace dédié pour jouer sur place…

En partenariat avec le BiblioPôle

Sur réservation par créneau d’une heure dans la limite des places disponibles

Enfants à partir de 6 ans ados adultes .

Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr

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English :

Full throttle at the Beaufort-en-Anjou media library

L’événement À fond les manettes ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de l’Anjou Vert