À fond les manettes ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
À fond les manettes ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou mardi 7 juillet 2026.
Beaufort-en-Anjou
À fond les manettes ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-18
À fond les manettes ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou
Venez tester une toute nouvelle console et profiter d’une sélection de jeux vidéo pour tous. Que vous soyez simple curieux ou gamer en herbe, la médiathèque met à votre disposition durant tout l’été une Switch 2 pour des moments de jeu et de découverte. Aventure, sport, stratégie, détente… Il y en aura pour tous les goûts ! Seul, entre amis ou en famille, profitez d’un espace dédié pour jouer sur place…
En partenariat avec le BiblioPôle
Sur réservation par créneau d’une heure dans la limite des places disponibles
Enfants à partir de 6 ans ados adultes .
Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Full throttle at the Beaufort-en-Anjou media library
L’événement À fond les manettes ! à la médiathèque de Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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