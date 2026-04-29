Bain de Lecture à Beaufort en Vallée Piscine Pharéo Beaufort-en-Anjou
Bain de Lecture à Beaufort en Vallée Piscine Pharéo Beaufort-en-Anjou samedi 4 juillet 2026.
Beaufort-en-Anjou
Bain de Lecture à Beaufort en Vallée
Piscine Pharéo Les Equisseaux Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 5.35 – 5.35 – 6.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Bain de Lecture à Beaufort en Vallée
Les bibliothécaires enfilent leur maillot pour vous rejoindre… à la piscine. Entre deux ploufs, venez écouter leurs histoires.
Dans le cadre de la 12ème édition de Partir en livre.
Enfants de 0 à 6 ans.
Sur réservation dans la limite des places disponibles sur le site de la médiathèque, au 02 41 79 74 11 ou à bibliotheque@beaufortenanjou.fr
Tarif entrée piscine. .
Piscine Pharéo Les Equisseaux Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Bain de Lecture in Beaufort en Vallée
L’événement Bain de Lecture à Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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