LES IMPATIENTES PETRA A BEAUFORT-EN-ANJOU Préau chaumière Beaufort-en-Anjou

Beaufort-en-Anjou

LES IMPATIENTES PETRA A BEAUFORT-EN-ANJOU

Préau chaumière Gée Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

LES IMPATIENTES PETRA A BEAUFORT-EN-ANJOU

Les Impatientes reviennent cet été enchanter vos dimanches après-midis !

Petra Cie La Folle Allure

Fable aérienne et chantée

Performance vocale et musicale & Acrobatie sur corde lisse

Une route qui traverse l’espace, 30 pierres et 30 mètres de corde pour raconter ce chemin.

Deux femmes au plateau.

Une voix qui fait jaillir les racines du monde.

Un corps qui danse, court et s’élève avec douceur.

Des pierres qui s’empilent, s’effondrent et tracent la route.

Une Sisyphe au féminin et une cantatrice venue d’ailleurs, nous invitent dans un voyage poétique, teinté d’humour et d’absurde.

Sur le chemin, il y a ces pierres et ce qu’elles nous racontent.

Ce que l’on construit et déconstruit sans cesse, ces embûches qui nous font grandir, ces horizons qui nous invitent à nous échapper.

PETRA est un spectacle sensible où la force et la légèreté se côtoient, dans un univers sonore multiple. .

Préau chaumière Gée Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 36 12

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English :

LES IMPATIENTES: PETRA IN BEAUFORT-EN-ANJOU

L’événement LES IMPATIENTES PETRA A BEAUFORT-EN-ANJOU Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de l’Anjou Vert