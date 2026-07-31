Atelier d’écriture à Mosnes Mosnes
lundi 16 novembre 2026 · Mosnes
Informations pratiques
Mosnes
Atelier d’écriture à Mosnes
9 Rue du Gén de Gaulle Mosnes Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-16 14:00:00
fin : 2026-11-16 17:00:00
Date(s) :
2026-11-16
Participez à l’atelier d’écriture organisé à la salle des associations de Mosnes le lundi 16 Novembre de 14h à 17h.
La compagnie théâre Bazar vous invite à participer à l’atelier d’écriture organisé à la salle des associations de Mosnes le lundi 16 Novembre 2026 de 14h à 17h.
En marge de la représentation théâtrale Bouches Cousues qui aura lieu à Mosnes le mardi 17 Novembre, cet atelier vous invite à explorer les arts du récit et votre mémoire personnelle. Chacun est amené à collecter, assembler et partager des fragments de vie pour construire un récit entre histoire intime et collective.
Inscription par mail ou par téléphone.
Entrée gratuite. .
9 Rue du Gén de Gaulle Mosnes 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 47 44 culture@cc-valdamboise.fr
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English : Writing workshop in Mosnes
Come along to the writing workshop being held at the Mosnes community hall on Monday 16 November from 2 pm to 5 pm.
L’événement Atelier d’écriture à Mosnes Mosnes a été mis à jour le 2026-07-31 par OFFICE AMBOISE
À voir aussi à Mosnes (Indre-et-Loire)
- Festival des arts et métiers Mosnes 11 septembre 2026
- Concert en hommage à Céline Dion Mosnes 26 septembre 2026
- Spectacle de théâtre Bouches Cousues Mosnes 17 novembre 2026