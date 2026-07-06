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Atelier d’écriture à une étoile remarquable avec Blandine Pluchet Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

mercredi 30 septembre 2026 · Médiathèque Jean-Pierre Melville · Paris

Atelier d’écriture à une étoile remarquable avec Blandine Pluchet Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Jean-Pierre Melville
Adresse
79 rue Nationale
Ville
75013 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Réservation conseillée mais pas obligatoire</p>

Atelier Écrire à une étoile remarquable (dès 12 ans)

« Un atelier savant et sensible, pour créer du lien avec la nuit. Après la découverte du ciel nocturne et des histoires des astres qui le peuplent (constellations, étoiles remarquables, etc.) à partir d’une grande carte du monde céleste, Blandine Pluchet, écrivaine et physicienne, vous invitera à rédiger une lettre à votre étoile préférée à travers divers petits jeux d’écriture. L’atelier se terminera par la lecture des créations de chacun ! »

Venez découvrir le monde céleste et choisir votre étoile remarquable pour lui écrire une lettre !
Le mercredi 30 septembre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit

Réservation conseillée mais pas obligatoire

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-30T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-30T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-30T15:00:00+02:00_2026-09-30T16:30:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale  75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/


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