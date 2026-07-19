Atelier d’écriture adapté et inclusif Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
vendredi 9 octobre 2026 · Médiathèque Marguerite Yourcenar · Paris
Informations pratiques
L’UNADEV
est une association nationale engagée pour l’autonomie et inclusion des
personnes aveugles et malvoyantes.
Elle propose depuis 2023 des
ateliers d’écritures et d’expression à ses bénéficiaires, qui s’appuient sur une approche théâtrale, avec des exercices d’improvisation et d’expression, pour développer une écriture libre et créative. Un espace pour raconter, s’exprimer et partager !
Vendredi 9 octobre de 14h à 17h
Auditorium (niveau -1)
Atelier ouvert aux personnes déficientes visuelles ou non
Sur inscription à partir du 9 septembre auprès des bibliothécaires
En partenariat avec l’Union nationale des aveugles et déficients visuels (UNADEV)
Le vendredi 09 octobre 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du 9 septembre
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T14:00:00+02:00_2026-10-09T17:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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