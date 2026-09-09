Atelier d’écriture ados/adultes Paysages imaginaires Musée de Valence Valence

Informations pratiques

Valence

Atelier d’écriture ados/adultes Paysages imaginaires

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 14:00:00

fin : 2026-11-07 14:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Après avoir découvert l’exposition Neon Club, les participants sont invités à créer de courts textes inspirés des peintures d’Amélie Bertrand, et exprimer par écrit leurs ressentis au cours de cette visite.



Avec Violette Bernad, autrice et animatrice.

.

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After exploring the Neon Club exhibition, participants are invited to write short pieces inspired by Amélie Bertrand’s paintings and to express in writing their impressions from the visit.



With Violette Bernad, author and facilitator.

L’événement Atelier d’écriture ados/adultes Paysages imaginaires Valence a été mis à jour le 2026-08-20 par Valence Romans Tourisme