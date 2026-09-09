Atelier d’écriture ados/adultes Paysages imaginaires Musée de Valence Valence
samedi 7 novembre 2026 · Musée de Valence · Valence
Informations pratiques
Valence
Atelier d’écriture ados/adultes Paysages imaginaires
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 14:00:00
fin : 2026-11-07 14:00:00
Date(s) :
2026-11-07
Après avoir découvert l’exposition Neon Club, les participants sont invités à créer de courts textes inspirés des peintures d’Amélie Bertrand, et exprimer par écrit leurs ressentis au cours de cette visite.
Avec Violette Bernad, autrice et animatrice.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
After exploring the Neon Club exhibition, participants are invited to write short pieces inspired by Amélie Bertrand’s paintings and to express in writing their impressions from the visit.
With Violette Bernad, author and facilitator.
L’événement Atelier d’écriture ados/adultes Paysages imaginaires Valence a été mis à jour le 2026-08-20 par Valence Romans Tourisme
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