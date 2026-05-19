Atelier d’écriture adultes Place Leclerc Lapalisse
Atelier d’écriture adultes Place Leclerc Lapalisse samedi 6 juin 2026.
Lapalisse
Atelier d’écriture adultes
Place Leclerc Médiathèque Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Atelier d’expression écrite ouvert aux adultes ou enfants ayant ou non déjà pratiqué, organisé par la médiathèque.
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Place Leclerc Médiathèque Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 11 90 mediatheque@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
Writing workshop open to adults or children who have or have not practiced writing, organized by the media library.
L’événement Atelier d’écriture adultes Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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