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Atelier d’écriture adultes Place Leclerc Lapalisse

Atelier d’écriture adultes Place Leclerc Lapalisse samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place Leclerc

Adresse : Médiathèque

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lapalisse

Atelier d’écriture adultes

Place Leclerc Médiathèque Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Atelier d’expression écrite ouvert aux adultes ou enfants ayant ou non déjà pratiqué, organisé par la médiathèque.
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Place Leclerc Médiathèque Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 11 90  mediatheque@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Writing workshop open to adults or children who have or have not practiced writing, organized by the media library.

L’événement Atelier d’écriture adultes Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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