Questions pour une oeuvre Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Questions pour une oeuvre Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse samedi 30 mai 2026.
Lapalisse
Questions pour une oeuvre
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 11:00:00
Date(s) :
2026-05-30
C’est votre nouveau rendez-vous culturel et ludique, Questions pour une oeuvre ! Venez découvrir des oeuvres en vous amusant et échanger lors d’un quiz, pour un moment convivial !
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
Questions pour une oeuvre is your new cultural and fun event! Come and have fun discovering works of art, and exchange ideas in a friendly quiz!
L’événement Questions pour une oeuvre Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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