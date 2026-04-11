Questions pour une oeuvre Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Lapalisse

Questions pour une oeuvre

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 11:00:00

Date(s) :

2026-05-30

C’est votre nouveau rendez-vous culturel et ludique, Questions pour une oeuvre ! Venez découvrir des oeuvres en vous amusant et échanger lors d’un quiz, pour un moment convivial !

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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Questions pour une oeuvre is your new cultural and fun event! Come and have fun discovering works of art, and exchange ideas in a friendly quiz!

L’événement Questions pour une oeuvre Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse