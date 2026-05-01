Lapalisse

Salon des créateurs

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

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Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 53 19 00

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English :

L’événement Salon des créateurs Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse