Marché de Producteurs de Pays Lapalisse
Marché de Producteurs de Pays Lapalisse vendredi 29 mai 2026.
Lapalisse
Marché de Producteurs de Pays
Place Leclerc Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Animations et restauration sur place. Organisé par la Chambre d’agriculture de l’Allier et la Communauté de communes Pays de Lapalisse.
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Place Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 18
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English : Local producers market
Entertainment and catering on site possible. Organized by Chambre d’agriculture de l’Allier and Communauté de communes Pays de Lapalisse
L’événement Marché de Producteurs de Pays Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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