Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Producteurs de Pays Lapalisse

Marché de Producteurs de Pays Lapalisse vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Place Leclerc

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Lapalisse

Marché de Producteurs de Pays

Place Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Animations et restauration sur place. Organisé par la Chambre d’agriculture de l’Allier et la Communauté de communes Pays de Lapalisse.
  .

Place Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Local producers market

Entertainment and catering on site possible. Organized by Chambre d’agriculture de l’Allier and Communauté de communes Pays de Lapalisse

L’événement Marché de Producteurs de Pays Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Lapalisse (Allier)