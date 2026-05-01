Lapalisse

Marché de Producteurs de Pays

Place Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Animations et restauration sur place. Organisé par la Chambre d’agriculture de l’Allier et la Communauté de communes Pays de Lapalisse.

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Place Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 18

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English : Local producers market

Entertainment and catering on site possible. Organized by Chambre d’agriculture de l’Allier and Communauté de communes Pays de Lapalisse

L’événement Marché de Producteurs de Pays Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse