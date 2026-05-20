Balade solidaire Lapalisse
Balade solidaire Lapalisse samedi 6 juin 2026.
Lapalisse
Balade solidaire
Petits frères des pauvres Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Balade solidaire
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Petits frères des pauvres Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 30 57 67
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English :
Solidarity walk
L’événement Balade solidaire Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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