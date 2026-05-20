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Balade solidaire Lapalisse

Balade solidaire Lapalisse samedi 6 juin 2026.

Adresse : Petits frères des pauvres

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif :

Lapalisse

Balade solidaire

Petits frères des pauvres Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Balade solidaire
  .

Petits frères des pauvres Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 56 30 57 67 

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English :

Solidarity walk

L’événement Balade solidaire Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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