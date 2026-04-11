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Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Micro-folie du Pays de Lapalisse

Adresse : 26 rue Winston Churchill

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Lapalisse

Il était une toile

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Venez découvrir une histoire ainsi que plusieurs oeuvres de la collection du mois !
Un moment tout en douceur pour découvrir l’art au plus jeune âge
Lecture pour les tout petits 3 à 6 ans
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53  microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Come and discover a story and several works from the collection of the month!
A gentle way to discover art at an early age
Reading for toddlers: 3 to 6 years old

L’événement Il était une toile Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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