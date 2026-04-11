Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 27 mai 2026.
Lapalisse
Il était une toile
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 11:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Venez découvrir une histoire ainsi que plusieurs oeuvres de la collection du mois !
Un moment tout en douceur pour découvrir l’art au plus jeune âge
Lecture pour les tout petits 3 à 6 ans
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
Come and discover a story and several works from the collection of the month!
A gentle way to discover art at an early age
Reading for toddlers: 3 to 6 years old
L’événement Il était une toile Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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