Il était une toile Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Lapalisse

Il était une toile

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 11:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Venez découvrir une histoire ainsi que plusieurs oeuvres de la collection du mois !

Un moment tout en douceur pour découvrir l’art au plus jeune âge

Lecture pour les tout petits 3 à 6 ans

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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Come and discover a story and several works from the collection of the month!

A gentle way to discover art at an early age

Reading for toddlers: 3 to 6 years old

L’événement Il était une toile Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse