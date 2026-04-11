Micro-café Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Lapalisse

Micro-café

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Et si vous veniez prendre le petit-déjeuner à la Micro-folie ? Nous vous invitons un samedi par mois à découvrir la collection du musée numérique autour d’un petit-déjeuner.

Pensez à vous inscrire !

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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

How about breakfast at the Micro-folie? One Saturday a month, we invite you to discover the digital museum collection over breakfast.

Don’t forget to sign up!

L’événement Micro-café Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse