Micro-café Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Micro-café Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse samedi 23 mai 2026.
Lapalisse
Micro-café
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Et si vous veniez prendre le petit-déjeuner à la Micro-folie ? Nous vous invitons un samedi par mois à découvrir la collection du musée numérique autour d’un petit-déjeuner.
Pensez à vous inscrire !
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
How about breakfast at the Micro-folie? One Saturday a month, we invite you to discover the digital museum collection over breakfast.
Don’t forget to sign up!
L’événement Micro-café Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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