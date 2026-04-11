Don du sang Salle de la Grenette Lapalisse

Lapalisse

Don du sang

Salle de la Grenette 1 avenue Pasteur Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 15:30:00

fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-08-10 2026-10-27 2026-12-28

Organisé par les Bénévoles du Don du sang.

.

Salle de la Grenette 1 avenue Pasteur Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 69 18 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Blood donation

By Blood donation Volunteers.

L’événement Don du sang Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse