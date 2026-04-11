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Don du sang Salle de la Grenette Lapalisse

Don du sang Salle de la Grenette Lapalisse mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Salle de la Grenette

Adresse : 1 avenue Pasteur

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Lapalisse

Don du sang

Salle de la Grenette 1 avenue Pasteur Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:30:00
fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :
2026-06-10 2026-08-10 2026-10-27 2026-12-28

Organisé par les Bénévoles du Don du sang.
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Salle de la Grenette 1 avenue Pasteur Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 69 18 14 

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English : Blood donation

By Blood donation Volunteers.

L’événement Don du sang Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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