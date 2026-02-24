La Fabrykasons d’Ophonius Studio J Lapalisse
La Fabrykasons d’Ophonius Studio J Lapalisse vendredi 12 juin 2026.
Lapalisse
La Fabrykasons d’Ophonius
Studio J 50, Avenue Charles de Gaulle Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Dans le cadre du Printemps des Bibliothèques 2026, la bibliothèque départementale de l’Allier et la médiathèque du Pays de Lapalisse vous invite à découvrir La Fabrykason de la compagnie Ophonius.
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Studio J 50, Avenue Charles de Gaulle Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 50 60
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English :
As part of Printemps des Bibliothèques 2026, the Bibliothèque Départementale de l’Allier and the Médiathèque du Pays de Lapalisse invite you to discover La Fabrykason by the Ophonius company.
L’événement La Fabrykasons d’Ophonius Lapalisse a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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