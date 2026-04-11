Goûter en folie Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse
Goûter en folie Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 20 mai 2026.
Lapalisse
Goûter en folie
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez prendre le goûter à la Micro-folie !
Nouveau rendez-vous culturel et gourmand dans votre micro-folie !
Venez découvrir des œuvres et des jeux autour d’un bon goûter
.
Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr
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English :
Come and have a snack at the Micro-folie!
A new cultural and culinary rendez-vous in your micro-folie!
Come and discover works of art and games over a tasty snack!
L’événement Goûter en folie Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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