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Goûter en folie Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Goûter en folie Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Micro-folie du Pays de Lapalisse

Adresse : 26 rue Winston Churchill

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Lapalisse

Goûter en folie

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :
2026-05-20

Venez prendre le goûter à la Micro-folie !
Nouveau rendez-vous culturel et gourmand dans votre micro-folie !
Venez découvrir des œuvres et des jeux autour d’un bon goûter
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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53  microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Come and have a snack at the Micro-folie!
A new cultural and culinary rendez-vous in your micro-folie!
Come and discover works of art and games over a tasty snack!

L’événement Goûter en folie Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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