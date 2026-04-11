Goûter en folie Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse

Lapalisse

Goûter en folie

Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez prendre le goûter à la Micro-folie !

Nouveau rendez-vous culturel et gourmand dans votre micro-folie !

Venez découvrir des œuvres et des jeux autour d’un bon goûter

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Micro-folie du Pays de Lapalisse 26 rue Winston Churchill Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 08 48 53 microfolie@cc-paysdelapalisse.fr

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English :

Come and have a snack at the Micro-folie!

A new cultural and culinary rendez-vous in your micro-folie!

Come and discover works of art and games over a tasty snack!

L’événement Goûter en folie Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse