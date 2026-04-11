Rassemblement mensuel de véhicules de collection Lapalisse
Rassemblement mensuel de véhicules de collection Lapalisse dimanche 5 juillet 2026.
Lapalisse
Rassemblement mensuel de véhicules de collection
Place du Maréchal Leclerc Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05 2026-08-02
Exposition gratuite, proposée par le Club Automobile de Lapalisse
.
Place du Maréchal Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 43 14 38 secretariat.cal03@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vehicles exhibition
By Automobile Club of Lapalisse with activities and snacking.
L’événement Rassemblement mensuel de véhicules de collection Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
À voir aussi à Lapalisse (Allier)
- Balade lapalissoise Lapalisse Allier 1 mai 2026
- Itinéraire découverte Nationale 7 historique Lapalisse Allier 1 mai 2026
- Circuit vélo du Tacot Lapalisse Allier 1 mai 2026
- Circuit vélo de la Nationale 7 Historique Lapalisse Allier 1 mai 2026
- Collection Paris Micro-folie du Pays de Lapalisse Lapalisse 6 mai 2026