Lapalisse

Rassemblement mensuel de véhicules de collection

Place du Maréchal Leclerc Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-02

Exposition gratuite, proposée par le Club Automobile de Lapalisse

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Place du Maréchal Leclerc Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 43 14 38 secretariat.cal03@gmail.com

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English : Vehicles exhibition

By Automobile Club of Lapalisse with activities and snacking.

L’événement Rassemblement mensuel de véhicules de collection Lapalisse a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse