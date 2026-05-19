Fête de la Pêche Esplanade du Maréchal de la Palice Lapalisse
Fête de la Pêche Esplanade du Maréchal de la Palice Lapalisse dimanche 7 juin 2026.
Lapalisse
Fête de la Pêche
Esplanade du Maréchal de la Palice Besbre et Barbenan Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Initiation à la pêche avec les pêcheurs à la ligne de la Besbre dans le cadre de la manifestation nationale (matériel fourni)
.
Esplanade du Maréchal de la Palice Besbre et Barbenan Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 01 65
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English : Fishing Day
Fishing introduction with Pêcheurs à la ligne de la Besbre (equipment included).
L’événement Fête de la Pêche Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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