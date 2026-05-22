ATELIER D’ÉCRITURE AU GRAND PRESBYTÈRE GRAND PRESBYTÈRE Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

ATELIER D’ÉCRITURE AU GRAND PRESBYTÈRE

GRAND PRESBYTÈRE 6 Rue du Presbytère Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 60 – 60 – EUR

60

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

À l’occasion de l’événement national Rendez-vous aux jardins, le Grand Presbytère de Martres-Tolosane ouvre les portes de son jardin d’exception pour une journée dédiée à la création et à l’imaginaire.

Une journée pour écrire autrement, se laisser inspirer par un lieu chargé d’histoire et partager une expérience collective au cœur d’un jardin aussi discret qu’exceptionnel.

Atelier d’écriture Façonner la matière texte

Proposé par l’association Éditions de la Fontaine Vieille, cet atelier sera animé par Adèle Naudy, qui accompagne depuis plusieurs années des publics variés dans des démarches d’écriture créative. 60 .

GRAND PRESBYTÈRE 6 Rue du Presbytère Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 87 64 93

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English :

To mark the national Rendez-vous aux jardins event, the Grand Presbytère de Martres-Tolosane is opening the doors of its exceptional garden for a day dedicated to creation and imagination.

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE AU GRAND PRESBYTÈRE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE