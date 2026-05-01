RECONSTITUTION HISTORIQUE DE LA BATAILLE DE SAINT VIDIAN Place Henri Dulion Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

RECONSTITUTION HISTORIQUE DE LA BATAILLE DE SAINT VIDIAN

Place Henri Dulion EGLISE SAINT VIDIAN Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Chaque année, le dimanche de la Trinité, Martres-Tolosane rend hommage à son saint patron, Saint Vidian, à travers une reconstitution historique et religieuse de la célèbre bataille. Depuis 1845, cette tradition perpétue la mémoire de Vidian, chevalier de Charlemagne, tombé face aux Sarrasins.

Plus de 150 bénévoles en costumes d’époque, accompagnés de chevaux, défilent dans les rues de la ville, partant de l’église jusqu’à la fontaine de Saint-Vidian pour une bénédiction, avant de rejoindre le champ du Campestre pour le simulacre de bataille. La cérémonie se conclut par une procession musicale et la bénédiction des reliques à l’église. .

Place Henri Dulion EGLISE SAINT VIDIAN Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie asso.saint-vidian.mt@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every year on Trinity Sunday, Martres-Tolosane pays tribute to its patron saint, Saint Vidian, with a historical and religious re-enactment of the famous battle. Since 1845, this tradition has perpetuated the memory of Vidian, a knight of Charlemagne who fell to the Saracens.

L’événement RECONSTITUTION HISTORIQUE DE LA BATAILLE DE SAINT VIDIAN Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-04-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE