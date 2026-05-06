LA MARTRAISE STADE Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

LA MARTRAISE

STADE Avenue François Mitterrand Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

La 2ème édition de la Martraise sera organisée le dimanche 7 juin 2026 par l’ASPTT Cœur de Garonne.

Plusieurs formats de courses seront proposés afin de permettre à chacun de participer selon son niveau et ses envies.

Le 1500 Martres, accessible dès la catégorie Poussins jusqu’aux Masters, est un nouveau format de course qui consiste à parcourir trois fois le “Tour de ville”. Ce parcours est mis à l’honneur grâce au remarquable travail de Vincent Voulleminot.

Les courses de 5 km et 10 km, organisées sur deux boucles, se déroulent sur un parcours très plat, idéal pour battre son record personnel ou relever un défi sportif adapté à chacun.

Le 20 km, entièrement sur route, propose un profil atypique et exigeant, tout en permettant aux participants de profiter de magnifiques paysages.

Une course famille, organisée au cœur de la ville, offrira un moment convivial et accessible à tous, propice au partage et aux souvenirs.

Enfin, une marche est également proposée afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette journée sportive et conviviale. .

STADE Avenue François Mitterrand Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The 2nd edition of the Martraise will be organized on Sunday June 7, 2026 by the ASPTT C?ur de Garonne.

L’événement LA MARTRAISE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE