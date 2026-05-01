FETE DE LA TRINITE Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane
FETE DE LA TRINITE Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane vendredi 29 mai 2026.
Martres-Tolosane
FETE DE LA TRINITE
Place du Général de Gaulle CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Au cœur de Martres-Tolosane, le village tout entier devient le théâtre des festivités, entre places animées et lieux emblématiques.
Pendant trois jours, Martres-Tolosane passe en mode fête et invite petits et grands à vivre un moment hors du temps, entre traditions, musique et convivialité. Ici, l’ambiance monte crescendo des sons électrisants des DJ aux grandes tablées gourmandes, jusqu’aux temps forts patrimoniaux qui font battre le cœur du village depuis des générations.
Un rendez-vous festif et authentique où l’on vient autant pour danser que pour partager, rire et vibrer ensemble. .
Place du Général de Gaulle CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie lateam31220@gmail.com
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English :
In the heart of Martres-Tolosane, the entire village becomes the stage for festivities, with lively squares and emblematic sites.
L’événement FETE DE LA TRINITE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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