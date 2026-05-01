SOIRÉE DU JUBILÉ MARTRAIS 20 ANS DE FÊTE RÉUNIS EN UNE NUIT Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane

Martres-Tolosane

SOIRÉE DU JUBILÉ MARTRAIS 20 ANS DE FÊTE RÉUNIS EN UNE NUIT

Place du Général de Gaulle CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 22:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La soirée se déroule à Martres-Tolosane, au cœur du village transformé pour l’occasion en véritable scène à ciel ouvert.

Préparez-vous à vivre une nuit hors norme…

À l’occasion des 20 ans de la Fête de la Trinité, Martres-Tolosane voit les choses en grand avec une soirée exceptionnelle, véritable concentré d’émotions, de musique et de souvenirs.

Au cœur d’un show spectaculaire, laissez-vous emporter par une ambiance survoltée où lumières, sons et énergie collective ne font plus qu’un. Une célébration unique, pensée comme un hommage vibrant à deux décennies de fête. .

Place du Général de Gaulle CENTRE VILLAGE Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie lateam31220@gmail.com

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English :

The evening takes place in Martres-Tolosane, in the heart of the village transformed for the occasion into a veritable open-air stage.

L’événement SOIRÉE DU JUBILÉ MARTRAIS 20 ANS DE FÊTE RÉUNIS EN UNE NUIT Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE