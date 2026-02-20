Atelier d’écriture avec Sarah Fouilloux Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Atelier d’écriture avec Sarah Fouilloux

Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 13:30:00

fin : 2026-06-05 16:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Suivez l’atelier de Sarah Fouilloux Habiter poétiquement le monde de 13h30 à 16h. Ouvert à tous sur inscription au 06 59 42 32 41 , 20€ l’atelier (se munir de quoi écrire). Durée 2h30-3h.

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Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28 contact@umaa.fr

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English :

Follow Sarah Fouilloux’s workshop: Habiter poétiquement le monde from 1.30 pm to 4 pm. Open to all, with registration on 06 59 42 32 41 , 20? per workshop (please bring writing materials). Duration: 2h30-3h.

L’événement Atelier d’écriture avec Sarah Fouilloux La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay