Apéro-concert du monde avec Elisa Arciniegas et Christian Rollet ! Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu
Apéro-concert du monde avec Elisa Arciniegas et Christian Rollet ! Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu samedi 18 avril 2026.
La Chaise-Dieu
Apéro-concert du monde avec Elisa Arciniegas et Christian Rollet !
Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
2026-04-18
A 18h, Elisa Arciniegas , artiste colombienne et Christian Rollet, musicien vous baladeront pendant 45 minutes sur la planète terre autour de chants et de rythmes de peuples. A partir de 6ans en libre participation.
Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28 librairiedanslaforet@ecomail.pro
At 6pm, Colombian artist Elisa Arciniegas and musician Christian Rollet will take you on a 45-minute tour of planet Earth, featuring the songs and rhythms of different peoples. Free admission for children aged 6 and over.
L’événement Apéro-concert du monde avec Elisa Arciniegas et Christian Rollet ! La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
