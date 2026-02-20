Forum des associations La Chaise-Dieu
Forum des associations La Chaise-Dieu samedi 13 juin 2026.
La Chaise-Dieu
Forum des associations
Salle des fêtes La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 14:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Sport, culture, loisirs, détente…le forum des associations vous permettra de découvrir toutes les activités possibles pour l’année 2026/2027 sur le plateau casadéen !
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Salle des fêtes La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 97 39 45 forumasso43160@gmail.com
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English :
Sport, culture, leisure, relaxation? the forum des associations will enable you to discover all the possible activities for the year 2026/2027 on the plateau casadéen!
L’événement Forum des associations La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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