La Chaise-Dieu

Forum des associations

Salle des fêtes La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 14:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Sport, culture, loisirs, détente…le forum des associations vous permettra de découvrir toutes les activités possibles pour l’année 2026/2027 sur le plateau casadéen !

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Salle des fêtes La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 97 39 45 forumasso43160@gmail.com

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English :

Sport, culture, leisure, relaxation? the forum des associations will enable you to discover all the possible activities for the year 2026/2027 on the plateau casadéen!

L’événement Forum des associations La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay