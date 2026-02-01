Concert pop rock avec Philmath & The Black Tea Le Blizart La Chaise-Dieu

Concert pop rock avec Philmath & The Black Tea

Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Dès 20h30 au Blizart resonnera un duo vocal et instrumental qui attrape ici et là des petites pépites de la chanson, la guitare comme fil rouge et des petits instruments: tambour, flûte, xylo.., qui réveillent les oreilles ! Petite restauration sur place.

.

Le Blizart 18, Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 31 91 49 cafe@blizart.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 8:30pm onwards at the Blizart, a vocal and instrumental duo will be ringing out, catching little nuggets of song here and there, with the guitar as a common thread and small instruments: drum, flute, xylo…, to awaken the ears! Light refreshments on site.

L’événement Concert pop rock avec Philmath & The Black Tea La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay