Troc de plantes Salles Casadéennes La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Troc de plantes

Salles Casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 11:30:00

Date(s) :

2026-05-23

5éme édition de troc gratuit de graines, de fleurs, de semis, de boutures et de bulbes le samedi 23 mai de 9h à 11h30 dans les salles casadéennes.

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Salles Casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 01 57 lcdmairie@wanadoo.fr

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English :

5th edition of the free barter of seeds, flowers, seedlings, cuttings and bulbs on Saturday, May 23 from 9am to 11:30am in the Casade halls.

L’événement Troc de plantes La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay