Brocante de Pentecôte

Centre bourg La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-25

2026-05-25

Foire de Pentecôte Brocante et antiquités avec des exposants professionnels avenue de la gare et grand vide-greniers rue Saint-Martin de 7h à 18h organisé par Collector 63 avec le soutien de l’Association des commerçants de La Chaise-Dieu

Centre bourg La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 52 34 07 collector63@sfr.fr

English :

Pentecost Fair: Flea market and antiques with professional exhibitors on avenue de la gare and large garage sale on rue Saint-Martin from 7am to 6pm, organized by Collector 63 with the support of the Association des commerçants de La Chaise-Dieu

L’événement Brocante de Pentecôte La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay