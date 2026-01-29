Audition d’orgue La Chaise-Dieu

Audition d’orgue

Abbatiale St-Robert La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2026-06-07 16:00:00

fin : 2026-06-07

2026-06-07

Les orgues de l’abbatiale Saint-Robert déploieront toute leur ampleur sous les doigts des élèves des classes d’orgue de la région Moulins, Vichy, Thiers, St Etienne et Clermont-Ferrand pour jouer la Messe des Couvents de François Couperin

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire

The organs of the Abbey of Saint-Robert will unfold their full range under the fingers of students from the region’s organ classes: Moulins, Vichy, Thiers, St Etienne and Clermont-Ferrand to play François Couperin’s Messe des Couvents

