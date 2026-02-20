Loto Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu
Loto Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu dimanche 7 juin 2026.
La Chaise-Dieu
Loto
Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Grand loto organisé par l’ACCA de La Chaise-Dieu Dimanche 07 juin à 14h à la salle des fêtes . + de 2000€ de lots. Partie enfant gratuite. Buvette et tombola.
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Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 45 57 59
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English :
Grand loto organized by the ACCA de La Chaise-Dieu Sunday 07 June at 2pm at the salle des fêtes. Over 2000? in prizes. Free children’s game. Refreshments and tombola.
L’événement Loto La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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