Loto Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Loto

Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Grand loto organisé par l’ACCA de La Chaise-Dieu Dimanche 07 juin à 14h à la salle des fêtes . + de 2000€ de lots. Partie enfant gratuite. Buvette et tombola.

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Auditorium Cziffra 12, place Lafayette La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 45 57 59

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English :

Grand loto organized by the ACCA de La Chaise-Dieu Sunday 07 June at 2pm at the salle des fêtes. Over 2000? in prizes. Free children’s game. Refreshments and tombola.

L’événement Loto La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay