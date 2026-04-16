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Démonstration de dentelles aux fuseaux Bibliothèque municipale La Chaise-Dieu

Démonstration de dentelles aux fuseaux Bibliothèque municipale La Chaise-Dieu jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Bibliothèque municipale

Adresse : 1, impasse du pas de l'arche

Ville : 43160 La Chaise-Dieu

Département : Haute-Loire

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Chaise-Dieu

Démonstration de dentelles aux fuseaux

Bibliothèque municipale 1, impasse du pas de l’arche La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 12:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Découvrez l’art de la dentelle aux fuseaux avec Michelle et Catherine jeudi 21 mai de 10h à 12h pour une démonstration de cet art délicat . Profitez de l’occasion pour découvrir leurs travaux du 16 avril au 15 juillet. Entrée libre.
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Bibliothèque municipale 1, impasse du pas de l’arche La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 40 82 

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English :

Discover the art of bobbin lace with Michelle and Catherine on Thursday May 21 from 10am to 12pm for a demonstration of this delicate art. Take the opportunity to discover their work from April 16 to July 15. Free admission.

L’événement Démonstration de dentelles aux fuseaux La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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