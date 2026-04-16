Démonstration de dentelles aux fuseaux Bibliothèque municipale La Chaise-Dieu
Démonstration de dentelles aux fuseaux Bibliothèque municipale La Chaise-Dieu jeudi 21 mai 2026.
La Chaise-Dieu
Démonstration de dentelles aux fuseaux
Bibliothèque municipale 1, impasse du pas de l’arche La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 10:00:00
fin : 2026-05-21 12:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Découvrez l’art de la dentelle aux fuseaux avec Michelle et Catherine jeudi 21 mai de 10h à 12h pour une démonstration de cet art délicat . Profitez de l’occasion pour découvrir leurs travaux du 16 avril au 15 juillet. Entrée libre.
.
Bibliothèque municipale 1, impasse du pas de l’arche La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 40 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the art of bobbin lace with Michelle and Catherine on Thursday May 21 from 10am to 12pm for a demonstration of this delicate art. Take the opportunity to discover their work from April 16 to July 15. Free admission.
L’événement Démonstration de dentelles aux fuseaux La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à La Chaise-Dieu (Haute-Loire)
- Thé dansant La Chaise-Dieu 25 avril 2026
- Concert Sabaly, ma liberté… Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu 1 mai 2026
- Exposition temporaire là où tout commence La Chaise-Dieu 1 mai 2026
- Visite guidée de l’exposition Là où tout commence à l’Abbaye Abbaye de la Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 1 mai 2026
- Ateliers familles explorons l’univers de… Abbaye La Chaise-Dieu 9 mai 2026