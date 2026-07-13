Atelier d’écriture biographique Maison de quartier Bottière Nantes
vendredi 11 septembre 2026 · Maison de quartier Bottière · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 10:00 – 12:00
Gratuit : non 15 € Réservez et payez votre séance en amont avec Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/les-soeurs-litteraires/evenements/atelier-d-ecriture-biographique-de-juin-2 Adulte, Senior
Écrire sur votre histoire, vos souvenirs ou ceux d’un proche vous intéresse ? Découvrez les ateliers d’écriture biographique des Sœurs Littéraires ! L’ainée est biographe professionnelle et vous accompagne dans cette écriture de soi, avec des ateliers mensuels. Que vous ayez déjà commencé à écrire ou pas, sans obligation de revenir chaque mois, soyez les bienvenu·e·s à nos ateliers d’écriture biographique.
Maison de quartier Bottière Nantes 44300
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