UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Atelier d’écriture biographique Maison de quartier Bottière Nantes

vendredi 11 septembre 2026 · Maison de quartier Bottière · Nantes

Atelier d’écriture biographique Maison de quartier Bottière Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Maison de quartier Bottière
Adresse
147 route de Sainte-Luce
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
15 € Réservez et payez votre séance en amont avec Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/les-soeurs-litteraires/evenements/atelier-d-ecriture-biographique-de-juin-2

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-11 10:00 – 12:00
Gratuit : non 15 € Réservez et payez votre séance en amont avec Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/les-soeurs-litteraires/evenements/atelier-d-ecriture-biographique-de-juin-2 Adulte, Senior 

Écrire sur votre histoire, vos souvenirs ou ceux d’un proche vous intéresse ? Découvrez les ateliers d’écriture biographique des Sœurs Littéraires ! L’ainée est biographe professionnelle et vous accompagne dans cette écriture de soi, avec des ateliers mensuels. Que vous ayez déjà commencé à écrire ou pas, sans obligation de revenir chaque mois, soyez les bienvenu·e·s à nos ateliers d’écriture biographique.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300


Afficher la carte du lieu Maison de quartier Bottière et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)