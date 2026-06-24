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Initiation au BMX – Estives Pumptrack Nantes

Initiation au BMX – Estives Pumptrack Nantes

Initiation au BMX – Estives Pumptrack Nantes mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Pumptrack

Adresse : Quai du président Wilson 44000 Nantes

Ville : 44262 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 09:00

Tarif : Rendez-vous sur place, sans inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 09:00 –
Gratuit : oui Rendez-vous sur place, sans inscription Jeune Public 

Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Ces activités se déroulent sur différents sites de la ville, du Miroir d’Eau en passant par les douves du Château, les Squares Schwob et Aubin, le Jardin Extraordinaire, l’Esplanade Jacques-Demy, le parc des Chantiers, le parc de la Gaudinière et l’allée Titus-Bransdma.Certaines activités sont sur inscription (Yoga, escalade, parcours d’orientation).???? En savoir plus

Pumptrack Nantes 44262


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