Initiation au BMX – Estives Pumptrack Nantes
Initiation au BMX – Estives Pumptrack Nantes mercredi 15 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-15 09:00 –
Gratuit : oui Rendez-vous sur place, sans inscription Jeune Public
Dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de JeuxDe juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.Ces activités se déroulent sur différents sites de la ville, du Miroir d’Eau en passant par les douves du Château, les Squares Schwob et Aubin, le Jardin Extraordinaire, l’Esplanade Jacques-Demy, le parc des Chantiers, le parc de la Gaudinière et l’allée Titus-Bransdma.Certaines activités sont sur inscription (Yoga, escalade, parcours d’orientation).???? En savoir plus
Pumptrack Nantes 44262
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