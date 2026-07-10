Atelier d’écriture Buissonnier L’Atelier sous les Toits Paris

Informations pratiques

Prendre un après-midi pour soi, en pleine semaine et s’accorder un temps de pause et d’écriture, d’écoute de soi et des autres.

A partir de propositions construites ensemble, chacun laisse son écriture aller librement là où ses pensées le mènent.

Venez à votre rythme, au gré de vos envies et de vos possibilités. Inscription à la séance ou en créant librement votre forfait.

Public

Adultes

8 personnes maximum

Pré-requis : aucun

Un moment dans la semaine, pour écrire. Le mardi après-midi, de 14h à 17h.

Le mardi 08 juin 2027

de 14h00 à 17h00

Le mardi 25 mai 2027

de 14h00 à 17h00

Le mardi 04 mai 2027

de 14h00 à 17h00

Le mardi 20 avril 2027

de 14h00 à 17h00

Le mardi 23 mars 2027

de 14h00 à 17h00

Le mardi 23 février 2027

de 14h00 à 17h00

Le mardi 02 février 2027

de 14h00 à 17h00

Le mardi 19 janvier 2027

de 14h00 à 17h00

Le mardi 05 janvier 2027

de 14h00 à 17h00

Le mardi 22 septembre 2026

de 14h00 à 17h00

Le mardi 17 novembre 2026

de 14h00 à 17h00

Le mardi 06 octobre 2026

de 14h00 à 17h00

Le mardi 20 octobre 2026

de 14h00 à 17h00

Le mardi 15 décembre 2026

de 14h00 à 17h00

payant

32 euros / atelier ou Forfait 9 ateliers ou plus : 29 euros / atelier.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-22T17:00:00+02:00

fin : 2027-06-08T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-22T14:00:00+02:00_2026-09-22T17:00:00+02:00;2026-10-06T14:00:00+02:00_2026-10-06T17:00:00+02:00;2026-10-20T14:00:00+02:00_2026-10-20T17:00:00+02:00;2026-11-17T14:00:00+02:00_2026-11-17T17:00:00+02:00;2026-12-15T14:00:00+02:00_2026-12-15T17:00:00+02:00;2027-01-05T14:00:00+02:00_2027-01-05T17:00:00+02:00;2027-01-19T14:00:00+02:00_2027-01-19T17:00:00+02:00;2027-02-02T14:00:00+02:00_2027-02-02T17:00:00+02:00;2027-02-23T14:00:00+02:00_2027-02-23T17:00:00+02:00;2027-03-23T14:00:00+02:00_2027-03-23T17:00:00+02:00;2027-04-20T14:00:00+02:00_2027-04-20T17:00:00+02:00;2027-05-04T14:00:00+02:00_2027-05-04T17:00:00+02:00;2027-05-25T14:00:00+02:00_2027-05-25T17:00:00+02:00;2027-06-08T14:00:00+02:00_2027-06-08T17:00:00+02:00

L’Atelier sous les Toits 84, rue de Charenton 75012 Paris

https://lateliersouslestoits.pages-perso.free.fr/ +33143414872 lateliersouslestoits@free.fr



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