Tréduder

Atelier d’écriture Circuit des chapelles

Église Saint-Théodore Tréduder Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Cet atelier vous invite à vivre ce moment intime du face à face avec une œuvre comme déclencheur d’écriture !

Une expérience sensible qui ne requiert aucune connaissance artistique, l’idée étant de s’inspirer du travail de l’artiste et des œuvres et non de les analyser.

Dans le travail de Tsama do Paço, il est question d’empreintes du végétal par le corps, de paysages façonnés par le vivant, de surgissement par symétrie, de disponibilité à l’invisible, de patience et d’attention…

Installez-vous au sein de l’exposition ; Laissez-vous imprégner par les œuvres et guider par les propositions d’écriture jusqu’à ce que les mots émergent et laissent à leur tour trace de cette rencontre, sur le papier. Jusqu’à ce qu’une langue-paysage s’invente pour garder l’empreinte du face à face. .

Église Saint-Théodore Tréduder 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 02 20 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier d’écriture Circuit des chapelles Tréduder a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose