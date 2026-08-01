Atelier d’écriture Concoret
samedi 22 août 2026 · Concoret
Informations pratiques
Concoret
Atelier d’écriture
2 Place de l’Audience Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Oser écrire, ouvrir votre voix, libérer votre créativité, tels sont les axes de cet atelier animé par Christine Boisnier (autrice, interprète, thérapeute psycho corporelle et vocale). Rendez-vous à la Maison Morgane à 10h pour démarrer une nouvelle page de votre histoire. .
2 Place de l’Audience Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 6 62 89 04 86
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English :
L’événement Atelier d’écriture Concoret a été mis à jour le 2026-08-12 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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