Informations pratiques

Concoret

Atelier d’écriture

2 Place de l’Audience Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Oser écrire, ouvrir votre voix, libérer votre créativité, tels sont les axes de cet atelier animé par Christine Boisnier (autrice, interprète, thérapeute psycho corporelle et vocale). Rendez-vous à la Maison Morgane à 10h pour démarrer une nouvelle page de votre histoire. .

2 Place de l’Audience Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 6 62 89 04 86

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English :

L’événement Atelier d’écriture Concoret a été mis à jour le 2026-08-12 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande