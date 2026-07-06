Atelier d’écriture « Construire des mondes imaginaires », animé par Laura N’Safou Bibliothèque François Villon Paris
samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque François Villon · Paris
Informations pratiques
Née à
Orléans le 21/07/1992 d’un père congolais et d’une mère martiniquaise, Laura N’Safou publie son premier roman à l’âge de 16 ans.
Au cours
de ses lectures, elle s’aperçoit très vite que la femme noire française en
Europe n’est pas représentée à travers la littérature féministe française. Elle
crée alors le blog Mrs Roots et décide de
dédier sa plume à la mise en lumière de la pluralité des
littératures africaines et afrodescendantes et à l’afroféminisme en France. Elle puise d’ailleurs son inspiration de la romancière noire américaine Toni Morrison (1931-2019), prix Nobel de
littérature et militante afroféministe, à laquelle elle rendra hommage dans son roman
Ecrire avant l’aube(Albin
Michel Jeunesse, 2025).
Depuis
2017, Laura N’Safou ne cesse d’écrire. Ecrire pour pallier ce vide de
représentation à laquelle elle aurait souhaité pouvoir s’identifier au cours de
ses lectures. « Ecrire pour qu’il ne
soit plus possible de dire encore une fois : je ne savais pas », affiche-t-elle
sur son blog.
A
travers le récit de vie de ses personnages – tels que Adé, une petite fille aux
cheveux crépus moquée par ses camarades (Comme un million de papillons noirs, Cambourakis, 2018) ou encore Elikia, une jeune femme
confrontée à une Afrique où le soleil a disparu
(trilogie Nos jours brûlés, Albin Michel, 2021), Laura
N’Safou s’appuie parfois sur le réel, souvent sur l’imaginaire, pour interroger
le racisme, l’acceptation de soi, la sororité, le deuil ou encore le polyamour (Amours croisées puis Amours croisées, celles que nous étions,Marabulles, 2022 et
2026, dessins de Camélia Blandeau), à travers le prisme de l’afroféminisme.
Elle a également récemment participé à la rédaction du livre Pour la joie, une ode à la résistance poétique et politique. Un ouvrage collectif militant qui place la joie au cœur de la lutte et de l’émancipation.
Outils
de lutte pour la visibilité des personnes afrodescendantes dans la littérature
francophone et contre les stéréotypes, l’écriture et la diversité des formats
que Laura N’Safou utilise (roman, album jeunesse, livre audio, bande-dessinée…) lui
permettent ainsi de combler l’abysse constaté dans le paysage littéraire
français et témoignent de sa production littéraire foisonnante.
L’autrice afroféministe jeunesse et jeunes adultes vous accompagne dans la construction de votre monde imaginaire, à travers la pratique d’exercices d’écriture guidés, favorisant les échanges, la réflexion et la créativité.
Le samedi 31 octobre 2026
de 15h00 à 17h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-31T16:00:00+01:00
fin : 2026-10-31T18:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-31T15:00:00+02:00_2026-10-31T17:30:00+02:00
Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris
+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr
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