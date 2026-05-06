Atelier d’écriture créative Chez Obaachan Cholet

Cholet

Atelier d’écriture créative

Chez Obaachan 119 rue Maindron Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:30:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez jouer du stylo lors d’un atelier d’écriture créative le 6 juin 2026 ! Ici, pas question d’orthographe ou de grammaire, seul le plaisir de créer et imaginer. Au rythme de contraintes ludiques, découvrez l’étendue des possibilités rien qu’avec des mots ! Ces temps d’écriture et de partage des textes vous mèneront vers des chemins inattendus. .

Chez Obaachan 119 rue Maindron Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 15 08 06 21 contact@lesmotschamarres.fr

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English :

L’événement Atelier d’écriture créative Cholet a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais