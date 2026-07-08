Atelier d’écriture Destination Lune Marlenheim
samedi 11 juillet 2026 · Marlenheim
Informations pratiques
Marlenheim
Atelier d’écriture Destination Lune
5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Participez à un atelier d’écriture sur le thème de la lune !
Atelier destiné aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.
Organisé par la Médiathèque de Marlenheim, sur inscription. 0 .
5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr
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English :
L’événement Atelier d’écriture Destination Lune Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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