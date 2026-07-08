Informations pratiques

Marlenheim

Atelier d’écriture Destination Lune

5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Participez à un atelier d’écriture sur le thème de la lune !

Atelier destiné aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.

Organisé par la Médiathèque de Marlenheim, sur inscription. 0 .

5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37 mediatheque@marlenheim.fr

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English :

L’événement Atelier d’écriture Destination Lune Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble