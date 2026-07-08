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AGENDA · Marlenheim

Atelier d’écriture Destination Lune Marlenheim

samedi 11 juillet 2026 · Marlenheim

Atelier d’écriture Destination Lune Marlenheim

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
5 Place du Kaufhaus
Ville
67520 Marlenheim
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Marlenheim

Atelier d’écriture Destination Lune

5 Place du Kaufhaus Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Participez à un atelier d’écriture sur le thème de la lune !
Atelier destiné aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.
Organisé par la Médiathèque de Marlenheim, sur inscription. 0  .

5 Place du Kaufhaus Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 69 37  mediatheque@marlenheim.fr

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English :

L’événement Atelier d’écriture Destination Lune Marlenheim a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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