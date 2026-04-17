Arras-en-Lavedan

Atelier d’écriture du Kairn initiation, découverte et exploration

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Que vous ayez déjà approché l’écriture ou que ce soit une première fois, vous êtes bienvenu.e.s !

Dans la limite des places disponibles. Sur inscription par téléphone ou par mail.

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Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com

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English :

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Subject to availability. Registration by phone or e-mail.

L’événement Atelier d’écriture du Kairn initiation, découverte et exploration Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65