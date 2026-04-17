Arras-en-Lavedan

Atelier d’écriture du Kairn partir en approfondissement

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 16:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Vous avez déjà abordé l’écriture, une pratique plus ou moins régulière ? Autour d’un thème, d’un-e auteur-e ou d’un livre, nous poursuivrons, comme sur un terrain de fouille.

Dans la limite des places disponibles. Sur inscription par mail atelier.celine.desaer@mailz.org

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Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 atelier.celine.desaer@mailz.org

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English :

Have you already taken up writing on a more or less regular basis? Around a theme, an author or a book, we’ll continue, as if on a digging ground.

Subject to availability. Registration by e-mail: atelier.celine.desaer@mailz.org

L’événement Atelier d’écriture du Kairn partir en approfondissement Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65