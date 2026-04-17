Atelier d’écriture du Kairn partir en approfondissement Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan
Atelier d’écriture du Kairn partir en approfondissement Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan samedi 18 avril 2026.
Arras-en-Lavedan
Atelier d’écriture du Kairn partir en approfondissement
Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Vous avez déjà abordé l’écriture, une pratique plus ou moins régulière ? Autour d’un thème, d’un-e auteur-e ou d’un livre, nous poursuivrons, comme sur un terrain de fouille.
Dans la limite des places disponibles. Sur inscription par mail atelier.celine.desaer@mailz.org
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Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 atelier.celine.desaer@mailz.org
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English :
Have you already taken up writing on a more or less regular basis? Around a theme, an author or a book, we’ll continue, as if on a digging ground.
Subject to availability. Registration by e-mail: atelier.celine.desaer@mailz.org
L’événement Atelier d’écriture du Kairn partir en approfondissement Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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